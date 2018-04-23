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«Газпром» и «Лукойл» обсудили перспективы стратегического сотрудничества
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«Газпром» и «Лукойл» обсудили перспективы стратегического сотрудничества 

Rambler News Service 39 минут назад
«Газпром» и «Лукойл» обсудили перспективные направления взаимодействия в рамках генерального соглашения о стратегическом партнерстве, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента «Лукойла» Вагита Алекперова.
«Стороны рассмотрели текущие вопросы и перспективные направления взаимодействия в рамках Генерального соглашения о стратегическом партнерстве», — сообщает «Газпром».
Между «Газпромом» и «Лукойлом» действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, «Лукойл» осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома». Кроме того, стороны участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.
На Сосногорский газоперерабатывающий завод «Газпрома» поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений «Лукойл-Коми».
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