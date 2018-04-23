«Газпром» и «Лукойл» обсудили перспективы стратегического сотрудничества

«Стороны рассмотрели текущие вопросы и перспективные направления взаимодействия в рамках Генерального соглашения о стратегическом партнерстве», — сообщает «Газпром».

Между «Газпромом» и «Лукойлом» действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, «Лукойл» осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома». Кроме того, стороны участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.

На Сосногорский газоперерабатывающий завод «Газпрома» поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений «Лукойл-Коми».