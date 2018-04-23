В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что США заставляют неядерные державы НАТО тренироваться отрабатывать удары по России.
США мешают ядерному нераспространению, заставляя неядерные государства НАТО тренироваться отрабатывать удары по России. Такое заявление сделали в МИД РФ.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Россия готова принять результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийской Думе, если оно будет проведено квалифицированно.