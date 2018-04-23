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США мешают ядерному нераспространению — МИД РФ
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США мешают ядерному нераспространению — МИД РФ 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что США заставляют неядерные державы НАТО тренироваться отрабатывать удары по России.
США мешают ядерному нераспространению, заставляя неядерные государства НАТО тренироваться отрабатывать удары по России. Такое заявление сделали в МИД РФ.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Россия готова принять результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийской Думе, если оно будет проведено квалифицированно.
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