Ещё
В Чувашии депутата будут судить за мошенничество с субсидиями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

В Чувашии депутата будут судить за мошенничество с субсидиями 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутата Урмарского районного собрания Чувашской республики обвиняют в мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
В 2016 году народный избранник, находясь в должности главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств района, представил в региональное министерство сельского хозяйства заявление о выдаче ему субсидии на возмещение затрат по кредиту. Однако в документе была ложная информация о покупке им минеральных удобрений за счет заемных средств в 2016 году. ему была выдана субсидия в размере более 150 тыс. рублей.
Сейчас мужчина полностью возместил бюджету ущерб. Дело передано в суд.
Фото: Денис Кочкин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником» «Похоже на попытку повлиять на Дрозденко, а не об отставке Полтавченко» Принят проект улично-дорожной сети Севастополя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении269
На Москву обрушится торнадо26
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО78
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир131
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение