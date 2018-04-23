В Чувашии депутата будут судить за мошенничество с субсидиями

Депутата Урмарского районного собрания Чувашской республики обвиняют в мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

В 2016 году народный избранник, находясь в должности главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств района, представил в региональное министерство сельского хозяйства заявление о выдаче ему субсидии на возмещение затрат по кредиту. Однако в документе была ложная информация о покупке им минеральных удобрений за счет заемных средств в 2016 году. ему была выдана субсидия в размере более 150 тыс. рублей.

Сейчас мужчина полностью возместил бюджету ущерб. Дело передано в суд.

Фото: Денис Кочкин