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Участники фестиваля «Российская студенческая весна» отметят 100-летие комсомола
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Участники фестиваля «Российская студенческая весна» отметят 100-летие комсомола 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Столетие комсомола станет одной из тем фестиваля «Российской студенческой весны», который пройдет с 15 по 20 мая в Ставрополе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
"В рамках фестиваля у нас планируется большой блок на церемонии закрытия, посвященный столетию комсомола. Через преемственность поколений, через творчество мы проведем ниточку от комсомола к современным молодежным организациям. То есть самого комсомола нет, но его проектно-программная деятельность продолжается", — сказал Красноруцкий.
Он уточнил, что также тема столетия комсомола будет упоминаться в ходе других мероприятий, которые пройдут в рамках «Российской студенческой весны».
В свою очередь, исполнительный директор программы и фестиваля Ирина Карих уточнила, что темой фестиваля этого года станет межнациональный мир и согласие. По ее словам, этой цели будут подчинены различные мероприятия, которые пройдут в рамках «Российской студенческой весны».
Она уточнила, что на фестиваль приедут около 2,5 тыс. студентов высших и средне-специальных учебных заведений со всей России, в организации мероприятия будут помогать более 3 тыс. волонтеров.
Первый фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в России в 1993 году.
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