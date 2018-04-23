Участники фестиваля «Российская студенческая весна» отметят 100-летие комсомола

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Столетие комсомола станет одной из тем фестиваля «Российской студенческой весны», который пройдет с 15 по 20 мая в Ставрополе . Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий

"В рамках фестиваля у нас планируется большой блок на церемонии закрытия, посвященный столетию комсомола. Через преемственность поколений, через творчество мы проведем ниточку от комсомола к современным молодежным организациям. То есть самого комсомола нет, но его проектно-программная деятельность продолжается", — сказал Красноруцкий.

Он уточнил, что также тема столетия комсомола будет упоминаться в ходе других мероприятий, которые пройдут в рамках «Российской студенческой весны».

В свою очередь, исполнительный директор программы и фестиваля Ирина Карих уточнила, что темой фестиваля этого года станет межнациональный мир и согласие. По ее словам, этой цели будут подчинены различные мероприятия, которые пройдут в рамках «Российской студенческой весны».

Она уточнила, что на фестиваль приедут около 2,5 тыс. студентов высших и средне-специальных учебных заведений со всей России , в организации мероприятия будут помогать более 3 тыс. волонтеров.

Первый фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в России в 1993 году.