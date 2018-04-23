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Адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану судна «Норд»
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Адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану судна «Норд» 

RT на русском 42 минуты назад
По словам защитника, у Горбенко проблемы с сердцем и с давлением, но местные больницы отказываются принимать пациента на обследование.
Отмечается, что следователи подписали для него разрешение о переезде в Днепропетровск, где у задержанного главы экипажа живут дальние родственники.
«Капитан — хронический гипертоник, и лучше ему не становится. Местные больницы в том городе, где он сейчас, либо переполнены, либо боятся его принимать, видимо, по чьему-то распоряжению», — предположил в разговоре с RT Щербина.
Защита капитана надеется, что в Днепропетровске — областном центре с большим количеством хорошо оборудованных больниц — больному мужчине в помощи не откажут.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что два члена экипажа «Норда» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».
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