В «Сколкове» создадут протезы рук с функциями электроинструментов

Резидент Инновационного центра «Сколково» — компания «Моторика» — начала разрабатывать протезы рук с функциями шуруповерта, плоскогубцев или дозатора для жидкости, которые позволят их обладателям работать на промышленных предприятиях, передает ТАСС

«Мы начали работать над созданием рабочих протезов, которые будут возвращать не только физиологические возможности руки, но и давать особенные электро-механические функции, которые выполняют разные инструменты», — рассказал руководитель отдела разработки протезов «Моторики» Федор Кубышкин.

По его словам, эта разработка делается для партнеров из Казахстана , которые планируют трудоустраивать людей с инвалидностью. Среди инструментов, которые партнеры хотели бы видеть в насадках на протезах, — кусачки, ножницы, пила, отвертки с разными насадками, емкости с жидкостями и плоскогубцы.

«Мы можем внедрить в протез возможности ножниц со сменными лезвиями, плоскогубцев, пассатиж с различными насадками и формой губок, оснастить его функцией шуруповерта, дрели с возможностью изменения насадок, трафарета, электролобзика, пилы», — пояснил Кубышкин.

На создание опытного образца уйдет от двух до трех месяцев. Предварительно казахстанская сторона готова приобрести 30 таких протезов, общая сумма заказа — около 10 миллионов рублей.

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