Бывший замглавы администрации Сальска осуждена за кражу на банкетах

Бывший заместитель главы администрации по финансам — начальник финансового управления Людмила Неберикутина признана виновной в крупном мошенничестве. По информации прокуратуры чиновница вступила в сговор с начальником отдела торговли и бытового обслуживания, а также другими сообщниками, и помогла похитить 320 тысяч рублей из областного бюджета.

Мошенническая схема была проста, Людмила Неберикутина заключила несколько договоров с ООО «Аленушка» и МБУК Сальского района «РДК им. Р. В. Негребецкого» на оказание услуг по проведению якобы праздничных фуршетов. «Перечисленными по этим договорам на расчетный счет юридического лица денежными средствами, которыми, после их обналичивания вместе с соучастниками распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб отделу искусства и культуры Сальского района.» — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Подсудимая получила условный срок 2,5 года, и солидный штраф в 70 тысяч рублей. Суд учел пожилой возраст подсудимой, ее раскаяние и активное сотрудничество со следствием, а также полное возмещение ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.