Инициатор «Бессмертного полка» в Китае: «История страны начинается с семьи»

В День Победы 9 мая россияне в пятый раз пройдут в праздничной колонне в ходе акции «Бессмертный полк»: дети, внуки и правнуки фронтовиков с гордостью пронесут их портреты по главным улицам российских городов.

В последние годы география патриотической акции существенно расширилась: «Бессмертный полк» уже провели в 79 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Тамбовской области Тигран Маркарян стал инициатором проведения «Бессмертного полка» в Китае : заграничную акцию он организовывает совместно с волонтерским центром ТГТУ.

В детстве мама рассказывала Тиграну о прадеде — Левоне Галустовиче Малхасяне. При жизни он мало рассказывал о войне, ему было очень больно вспоминать те непростые дни, однако благодаря непрерывным поискам информации Тигран выяснил, что его прадед участвовал в Орловском и Харьковском направлениях — и даже был командиром отделения. В 1943 году он совершил подвиг — во время очередной разведки нарвался на противников и в одиночном бою уничтожил восемь противников.

«Все мои прадедушки и прабабушки были ветеранами Великой Отечественной, но, к сожалению, некоторые из них без вести пропали, — рассказывает Тигран в беседе с „Ридусом“ . — Информация сохранилась только о троих из них: они прожили достаточно долгую жизнь, но скончались за два-три года до моего рождения. Поэтому мне очень важно знать о них как можно больше. К сожалению, при жизни они очень мало рассказывали, поэтому я провожу много времени в архивах в поисках материала. И вот про моего прадеда удалось найти в одном из интернет-архивов».

Каждый воспринимает «Бессмертный полк» близко к сердцу: это очень личная, очень патриотическая акция, которая всех объединяет. Очень здорово, что с каждым годом становится все больше и больше людей, которые выходят с портретами своих родственников. Это говорит о том, что наш уровень патриотизма растет, и патриотично настроенных людей становится больше.

«Хорошо, что люди помнят историю своей семьи — это самое главное: когда люди помнят историю семьи — это, на мой взгляд, и есть патриотизм. История страны начинается с семьи, с личных историй и моментов. Когда человек знает это, у него есть высокая вероятность достойного будущего», — заключил Маркарян.

Принять участие в шествии или самому организовать акцию в своем городе может каждый россиянин: не взирая на политические взгляды, партийную принадлежность и вероисповедание, любой житель страны может присоединиться к колонне памяти с портретом своего героического родственника.

Помимо самого шествия, «Бессмертный полк» предлагает каждому сделать свой вклад в народную летопись: на сайте проекта можно внести информацию о своем ветеране, передавая память о воинах-победителях подрастающему поколению.