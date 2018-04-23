В Воронеже создадут российско-китайский завод производству электротехнического оборудования 

Базой для создания нового производства стало ЗАО «Орбита» В Воронеже подписали соглашение о создании российско-китайского предприятия по разработке и производству электротехнического оборудования промышленного и специального назначения, сообщили в правительстве региона в понедельник, 23 апреля. Базой для создания нового производства стало ЗАО «Орбита» В 2017 году представители ЗАО «Орбита» приняли участие в работе российской делегации под руководством Рособоронэкспорта в Китайской Народной Республике. Представители российской стороны побывали в городе Хэфэй, чтобы согласовать техническое задание на разработку для СЕТС системы электроснабжения стратосферного дирижабля. По итогам предварительных переговоров и встреч ЗАО «Орбита» подписало с китайской стороной «Меморандум о намерениях», предусматривающий создание совместного предприятия на территории Воронежа. Генеральный директор воронежского предприятия Олег Романов рассказал, что 17-19 апреля 2017 года делегация «Орбиты» совместно с китайской корпорацией CETC приняла участие в выставке «Экспоэлектроника-2018» в Москве, где было анонсировано создание совместного предприятия по разработке и производству электротехнического оборудования специального назначения — компонентов для систем электропитания. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев и президент ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс» Циюэ Хе на встрече в правительстве Воронежской области 23 апреля отметили, что союз российской и китайской компаний обещает быть успешным и результативным. У Воронежской области уже есть опыт эффективного сотрудничества с представителями бизнес-сообщества КНР — сегодня на территории региона работают четыре совместных предприятия с участием китайского капитала. — Думаю, что это предприятие станет началом плодотворного и масштабного сотрудничества в сфере электроники и других, укрепит наши деловые и дружеские связи с представителями Китайской Народной Республики. Мы окажем всю необходимую поддержку как на стадии организации предприятия, так и потом, когда оно начнет работать, — отметил глава региона.