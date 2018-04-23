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Житель Ставрополья получил условный срок из‐за клеветы матери
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Житель Ставрополья получил условный срок из‐за клеветы матери 

360tv.ru 49 минут назад
Жителя Минеральных Вод Ставропольского края Эмиля Халапова, которого оклеветала собственная мать, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно. Об этом написал портал Newstracker.ru.
Адвокат обвиняемого Руслан Мазурин рассказал, что его мать Зинаида Тарсунова согласилась на уговоры участкового полицейского Бондарева и оклеветала своего сына в воспитательных целях. По заявлению женщины, она видела, как ее сын ударил сотрудника полиции, порвал ему рубашку и оторвал погон. Впоследствии она решилась рассказать правду, но это не помогло.
Вынесенный приговор Халапову несправедлив, считает его адвокат Руслан Мазурин. Он рассказал, что его подзащитный заявлял ходатайство о проверке на полиграфе, но судья ему отказал. Также в приговоре не упомянули половину из свидетелей защиты и не дали оценку их показаниям. В итоге, подсудимому дали два года условно, учитывая только показания якобы потерпевших, добавил правозащитник.
Юрист подчеркнул, что он не намерен останавливаться и уже подал апелляционную жалобу. Сразу же после этого сторона обвинения также подала апелляционное постановления от прокурора
из-за  мягкости приговора и потребовала реального срока.
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