Житель Ставрополья получил условный срок из‐за клеветы матери

Жителя Минеральных Вод Ставропольского края Эмиля Халапова, которого оклеветала собственная мать, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно. Об этом написал портал Newstracker.ru.

Адвокат обвиняемого Руслан Мазурин рассказал, что его мать Зинаида Тарсунова согласилась на уговоры участкового полицейского Бондарева и оклеветала своего сына в воспитательных целях. По заявлению женщины, она видела, как ее сын ударил сотрудника полиции, порвал ему рубашку и оторвал погон. Впоследствии она решилась рассказать правду, но это не помогло.

Вынесенный приговор Халапову несправедлив, считает его адвокат Руслан Мазурин. Он рассказал, что его подзащитный заявлял ходатайство о проверке на полиграфе, но судья ему отказал. Также в приговоре не упомянули половину из свидетелей защиты и не дали оценку их показаниям. В итоге, подсудимому дали два года условно, учитывая только показания якобы потерпевших, добавил правозащитник.

Юрист подчеркнул, что он не намерен останавливаться и уже подал апелляционную жалобу. Сразу же после этого сторона обвинения также подала апелляционное постановления от прокурора

из-за мягкости приговора и потребовала реального срока.