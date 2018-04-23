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Участники проекта «Активное долголетие» чаще выбирают компьютерные курсы
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Участники проекта «Активное долголетие» чаще выбирают компьютерные курсы 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Большинство московских пенсионеров, участвующих в проекте «Активное долголетие», посещают занятия по повышению компьютерной грамотности, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
«На первом месте (среди направлений проекта «Активное долголетие» — ред.) идет компьютерная грамотность, потом общефизическая подготовка. Очень большой спрос, в том числе на скандинавскую ходьбу. Далее идут танцы, пение, рисование», — сказал Петросян в прямом эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что подать заявку на участие в проекте можно как лично в МФЦ, так и в режиме онлайн через сайт департамента и портал госуслуг.
«Три направления в базовой программе: общефизическая подготовка, творчество и образовательный комплекс. Пилотный проект был принят только 13 февраля, с этого дня можно было записаться в удобном для себя месте. Практически все парки города Москвы подключены к этой программе, пока всем мест хватает. Группы формируем до 20 человек, по пожеланиям жителей и возможностям ведения групп в данном районе, даже по 10-12 человек, чтобы люди не ждали», — сказал Петросян.
Он уточнил, что в качестве поставщиков услуг выступили общеобразовательные школ города Москвы, колледжи, техникумы, библиотеки, музыкальные школы, дома культуры, центры творчества и спортивные государственные учреждения.
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