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Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь»
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Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь» 

Казанский репортер 51 минуту назад
Раушан Валиуллин, известный как организатор митингов оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил на личной странице в социальной сети Twitter о согласовании митинга «Путин нам не царь» в Набережных Челнах.
Акция состоится 5 мая. В качестве места проведения мэрия авторада предложила площадку около Органного зала, добавляет Валиуллин.
Ранее и казанские представители штаба Навального сообщили мэрии города о проведении акции. Шествие и митинг пока не согласованы.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. Мэрия очень просит, чтобы митинг 5.05.18 г. «Путин нам не царь» мы провели на площадке около Органного зала. Иными словами, мероприятие согласовано:5.05.2018 г., 14:00-16:00, площадка около Органного зала pic.twitter.com/r4cK0BcTgP— Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 23 апреля 2018 г.
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