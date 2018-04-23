Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь»

Раушан Валиуллин , известный как организатор митингов оппозиционного политика Алексея Навального , сообщил на личной странице в социальной сети Twitter о согласовании митинга «Путин нам не царь» в Набережных Челнах.

Акция состоится 5 мая. В качестве места проведения мэрия авторада предложила площадку около Органного зала, добавляет Валиуллин.

Ранее и казанские представители штаба Навального сообщили мэрии города о проведении акции. Шествие и митинг пока не согласованы.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. Мэрия очень просит, чтобы митинг 5.05.18 г. «Путин нам не царь» мы провели на площадке около Органного зала. Иными словами, мероприятие согласовано:5.05.2018 г., 14:00-16:00, площадка около Органного зала pic.twitter.com/r4cK0BcTgP— Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 23 апреля 2018 г.