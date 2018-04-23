В Марий Эл введут особый противопожарный режим

Марий Эл с 29 апреля по 13 мая будет установлен особый противопожарный режим. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

В это время на территориях республиканских лесничеств ограничат посещение лесов и въезд в них транспорта.

Отмечается, что проезд по дорогам в лесничествах (на базы отдыха и в оздоровительные учреждения) будет открыт. Также можно будет проезжать в садоводческие товарищества и на дачные участки.

Однако в лесах запрещено разжигать костры, а также сжигать сухую траву и мусор.