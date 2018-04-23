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Политолог пояснил, как Верховная Рада игнорирует Конституцию
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Политолог пояснил, как Верховная Рада игнорирует Конституцию 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
За апрель в парламенте было 8 пленарных заседаний. За это время депутаты результативно проголосовали только за 5 документов, из которых 2, по словам аналитика — «абсолютно никчемные, ни к чему не обязывающие постановления» (обращение к странам ЕС бойкотировать строительство «Северного Потока»-2 и обращение к Вселенскому патриарху по созданию украинской автокефалии).
При этом были и такие проекты, на которых не хватало 226 голосов. А они ставились на голосование 9, 11, 5-7 раз. То есть, спикер ВР Парубий, систематически нарушая регламент, пытался протащить целый ряд законопроектов.
«При этом ВР должна была рассмотреть резолюцию про основные направления бюджетной политики на 2019 год. А также заслушать и проанализировать доклад правительства об исполнении госбюджета за 2017 год. И на основании анализа корректировать видение бюджетной политики на 2019 год. Этого всего не было сделано. Но эти два документа четко обозначены бюджетным кодексом Украины, где также указаны хронологические границы рассмотрения отчета. До 3 апреля бюджетная резолюция должна быть в парламенте. И не указано, что доклад можно не рассматривать, если глава комитета по экономическим вопросам внезапно уехал отдыхать на Бали», — в частности, перечислил Гладких.
Таким образом, заключил политолог, Верховная Рада проигнорировала и не выполнила свои конституционные обязательства и полномочия.
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