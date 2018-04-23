Политолог пояснил, как Верховная Рада игнорирует Конституцию

За апрель в парламенте было 8 пленарных заседаний. За это время депутаты результативно проголосовали только за 5 документов, из которых 2, по словам аналитика — «абсолютно никчемные, ни к чему не обязывающие постановления» (обращение к странам ЕС бойкотировать строительство «Северного Потока»-2 и обращение к Вселенскому патриарху по созданию украинской автокефалии).

При этом были и такие проекты, на которых не хватало 226 голосов. А они ставились на голосование 9, 11, 5-7 раз. То есть, спикер ВР Парубий, систематически нарушая регламент, пытался протащить целый ряд законопроектов.

«При этом ВР должна была рассмотреть резолюцию про основные направления бюджетной политики на 2019 год. А также заслушать и проанализировать доклад правительства об исполнении госбюджета за 2017 год. И на основании анализа корректировать видение бюджетной политики на 2019 год. Этого всего не было сделано. Но эти два документа четко обозначены бюджетным кодексом Украины , где также указаны хронологические границы рассмотрения отчета. До 3 апреля бюджетная резолюция должна быть в парламенте. И не указано, что доклад можно не рассматривать, если глава комитета по экономическим вопросам внезапно уехал отдыхать на Бали», — в частности, перечислил Гладких.

Таким образом, заключил политолог, Верховная Рада проигнорировала и не выполнила свои конституционные обязательства и полномочия.