Ольга Зарубина не пришла на суд с Александром Малининым из-за женитьбы

Известный певец Александр Малинин требует с бывшей супруги, тоже известной исполнительницы Ольги Зарубиной 1 млн рублей за то, что она в одном из ток-шоу обвинила его в неуплате алиментов их дочери Кире. Измайловский суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению иска и тут же его отложил до мая. Ответчица и ее представитель не смогли прийти на заседание по уважительной причине — Зарубина вышла замуж и сменила фамилию.

Как выяснил «КВ», Александр Малинин и Ольга Зарубина поженились в начале восьмидесятых годов. В 1986 году у них родилась дочь Кира. Но вскоре брак распался. Зарубина вновь вышла замуж за музыканта Владимира Евдокимова и в начале 90-х годов они эмигрировали в США . Там певица поменяла профессию и стала соцработником. В 2009 году второй муж скончался от рака, а Ольга решила вернуться на родину и возобновить карьеру певицы. Однако дочь не захотела последовать за матерью, поскольку Кира практически не знает русского языка.

Семь лет назад на ток-шоу Андрея Малахова состоялась первая встреча Киры с ее родным отцом Александром Малининым. Однако теплой ее назвать нельзя. Артист признался, что девушка — для него совершенно чужой человек. При этом у мужчины своя семья и четверо детей. После этого Зарубина в многочисленных интервью на телевидении и печатной прессы стала укорять бывшего мужа в игнорировании родной крови и нежелании участвовать в жизни Киры, которая от разочарования в отце якобы впала в депрессию. В журнале «Собеседник» вышел материал под заголовком: «Потребую с Александра Малинина алименты за все 18 лет». Он был опубликован в конце прошлого года после выхода очередного ток-шоу с участием Зарубиной.

Ее слова сильно обидели 59-летнего Малинина. Он решил подать на нее в суд и потребовать компенсации морального вреда, который оценил в 1 млн рублей. «Под раздачу» попало и издание, с него тоже исполнитель потребовали 1 млн рублей. Интересы истца в судебном процессе представляет известный адвокат Мария Ярмуш. Она намерена доказать, что ответчица говорит неправду.

— В данной статье Ольга Зарубина распространила сведения, порочащие моего доверителя, его доброе имя. В частности, она обвиняет, что Александр Малинин не платил алименты, не хочет общаться с дочерью и ведет себя ненадлежащим образом как родитель, — пояснила адвокат.

По ее словам, это не соответствует действительности, поскольку Кира была удочерена Владимиром Евдокимовым и носит его фамилию и отчество. В деле имеется копия ее паспорта.

— Перед отъездом в США Александр Малинин дал свое согласие на удочерение Киры отчимом по просьбе своей бывшей жены Ольга Зарубиной. Кроме того, при расторжении брака Зарубины взыскала с Малинина алименты со всех его доходов в пользу дочери. У нас имеется решение суда. Он всегда платил алименты, пока Кира проживала на территории РФ , — отметила Мария Ярмуш.

Как ей сообщил доверитель, когда Ольга Зарубина переехала в США, она не оставила ему даже адреса.

— После первой встречи Малинин пригласил Киру к себе в гости. Она познакомилась с его женой Эммой и детьми. Малинин помогал материально. Он хотел, чтобы девушка получила высшее образование. Оплатил несколько курсов. Но Кира сама не захотела с ним общаться, скорее всего, под влиянием матери, — убеждена юрист.

Между тем на заседании оказалось, что сама Ольга Зарубина и ее представитель в суд прийти не смогли. Адвокат заявил, что находится в командировке. Также стало известно, что Зарубина вышла замуж и сменила фамилию, поэтому ей не была вручена повестка в суд. В итоге служительница Фемида отложила рассмотрение дела на 16 мая.

Источник