Воронежская «ЭкоНива» в 2018 году удвоит производство молока 

Компания планирует выйти на отметку 2 тыс. т сырого молока в сутки. «ЭкоНива» к концу 2018 года выйдет на производство 2 тыс. т сырого молока в сутки, удвоив текущие показатели, сообщил портал «Агроинвестор» со ссылкой на коммерческого директора «ЭкоНива-АПК-Холдинга» Сергея Ляшко в понедельник, 23 апреля. Увеличение произойдет за счет проектов, которые сейчас реализуются и планируются в этом году к реализации в Воронежской, Калужской, Рязанской областях и в Сибири. По словам Сергея Ляшко, в этом году дойное стадо планируется увеличить с 40 тыс. до 77 тыс. коров. Только в Воронежской области за счет строительства животноводческих комплексов предполагается рост поголовья на 14 тыс. животных. В Рязанской области — на 8,8 тыс., в Новосибирской — на 6 тыс., в Калужской — на 5,6 тыс., в Оренбургской — на 2,8 тыс. По данным на конец 2017 года, в молочном стаде «ЭкоНивы» насчитывалось около 40 тыс. коров. В конце декабря компания объявила о достижении уровня надоя 1 тыс. т молока в сутки, более половины из которого давали фермы в Воронежской области. Сейчас «ЭкоНива» производит уже 1,27 тыс. т молока в сутки и является безоговорочным лидером в производстве сырого молока в России. «ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях. В активе холдинга 15 современных животноводческих комплексов, общая площадь сельхозугодий «ОкаАгро» составляет 62,9 тыс. га. Елена Гончарова