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Вдова Спартака Мишулина возмущена потоком лжи в адрес ее мужа
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Вдова Спартака Мишулина возмущена потоком лжи в адрес ее мужа 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В студию «Прямого эфира» пришла вдова Спартака Мишулина. Валентина Константиновна была возмущена словами Калерии Кисловой, которая накануне во время очередного обсуждения вопроса, может ли быть Тимур Еремеев сыном прославленного актера, позволила себе оскорбительные выпады в его адрес.
Вдова Мишулина в довольно резких фразах ответила Кисловой, обвинив ее во лжи, а дочь актера Карина призналась: в этой истории появляется «ощущение безумия», что вся страна старается опорочить их семью.
"Мы стоим с кипой документов, фактов, а нас сводят с ума, постоянно заявляя: «Нет, он сын, нет, он сын!
»Если бы он был сыном, я бы его приняла, но я знаю, что это не так!" — утверждает Карина Мишулина.
При этом вторая дочь Спартака Мишулина — Елена Суворова поддержала Карину, которую знает с детства. Елена также отметила, что, в отличие от Еремеева, располагает доказательствами своего родства с великим актером, однако ей и в голову никогда не приходило продавать подобные истории журналистам.
Между тем, в предыдущей программе появился мужчина, который уверяет, что дружил с Тимуром Еремеевым в 2005 году, и тогда, по его словам, он ни словом не обмолвился о том, что он — сын Спартака Мишулина.
Евгений Соколов сообщил также о словах Еремеева, что его настоящего отца зовут Сергей, и он — неудачник и пьяница. Он также раскрыл и другие нелицеприятные тайны из прошлой жизни Тимура Еремеева, из чего можно сделать вывод, что история с «отцовством» Мишулина не более чем выдумка ради пиара.
Что показал тест на детекторе лжи, который согласился пойти Евгений Соколов, какие дальнейшие шаги будет предпринимать Карина Мишулина ради восстановления доброго имени своего знаменитого отца и что говорят о нем другие люди, лично знавшие Спартака Мишулина, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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Комментарии1  Ещё 3 источника 
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