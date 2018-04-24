Вдова Спартака Мишулина возмущена потоком лжи в адрес ее мужа

В студию «Прямого эфира» пришла вдова Спартака Мишулина . Валентина Константиновна была возмущена словами Калерии Кисловой, которая накануне во время очередного обсуждения вопроса, может ли быть Тимур Еремеев сыном прославленного актера, позволила себе оскорбительные выпады в его адрес.

Вдова Мишулина в довольно резких фразах ответила Кисловой, обвинив ее во лжи, а дочь актера Карина призналась: в этой истории появляется «ощущение безумия», что вся страна старается опорочить их семью.

"Мы стоим с кипой документов, фактов, а нас сводят с ума, постоянно заявляя: «Нет, он сын, нет, он сын!

»Если бы он был сыном, я бы его приняла, но я знаю, что это не так!" — утверждает Карина Мишулина.

При этом вторая дочь Спартака Мишулина — Елена Суворова поддержала Карину, которую знает с детства. Елена также отметила, что, в отличие от Еремеева, располагает доказательствами своего родства с великим актером, однако ей и в голову никогда не приходило продавать подобные истории журналистам.

Между тем, в предыдущей программе появился мужчина, который уверяет, что дружил с Тимуром Еремеевым в 2005 году, и тогда, по его словам, он ни словом не обмолвился о том, что он — сын Спартака Мишулина.

Евгений Соколов сообщил также о словах Еремеева, что его настоящего отца зовут Сергей, и он — неудачник и пьяница. Он также раскрыл и другие нелицеприятные тайны из прошлой жизни Тимура Еремеева, из чего можно сделать вывод, что история с «отцовством» Мишулина не более чем выдумка ради пиара.