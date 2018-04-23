Тайная жизнь Еремеева: друг рассказал нелицеприятные подробности из жизни актера

С прошлой осени в телевизионных эфирах обсуждают семейную драму в семье Спартака Мишулина . Уже после смерти артиста у него обнаружился внебрачный сын. С помощью ДНК-экспертизы Тимуру Еремееву удалось доказать, что он действительно является родственником Спартака Васильевича, однако с этим не согласна родная дочь артиста Карина и его вдова. Почти полгода обе стороны конфликта спорят друг с другом как в суде, так и в телевизионных эфирах.

В понедельник в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» вновь пришла Карина Мишулина. Она рассказала, что наняла нового адвоката, чтобы доказать свою правоту. В очередной раз по поводу сложившейся ситуации высказалась и вдова актера — Валентина Константиновна. «Когда началась вся эта грязь вокруг нашей семьи, хотелось куда-то спрятаться, скрыться. У него была такая тяжелая жизнь, он пережил войну, все пережил, в конце жизни обрел семью. Жалею, что не смогла его уберечь от всего этого», — со слезами на глазах произнесла женщина.

Карина Мишулина продолжает борьбу за честь отца/Фото: кадр из передачи

Актриса Лариса Голубкина , которая до недавних пор предпочитала хранить молчание, также прокомментировала ситуацию. Тимур Еремеев вместе с ней служит в Театре российской Армии. «Мишулин служил с Андреем Мироновым . Веселый, смешной артист. Чего трогать покойного человека, он жил своей жизнью. Мне кажется, что все это какая-то надуманная история, глупости несусветные», — высказалась Голубкина.

Лариса Голубкина высказалась об отцовстве Спартака Мишулина/Фото: кадр из передачи

Дабы окончательно «добить» Еремеева, редакторы «Прямого эфира» нашли его бывшего друга, который рассказал нелицеприятные подробности из жизни актера. Евгений Соколов утверждает, что с Тимуром у него были дружеские отношения.

"В 2005 году восемь месяцев мы снимали вместе квартиру. Он тогда еще не был таким известным актером, был очень замкнутым, зацикленным на своей семье. Тимур рассказывал, что отец у него пьяница, бьет его и мать, звали этого человека Сергей. В той квартире мы не только употребляли алкоголь, но и легкие наркотики. После этой истории я угодил за решетку, Еремеев обещал помочь, но после этого мы больше не общались", — рассказал мужчина. К слову, не все гости в студии повери речам героя.

Евгений Соколов уверяет, что дружил с Еремеевым/Фото: кадр из передачи