Все автобусные павильоны Дубны заменят на новые в 2018 году

Все автобусные павильоны, стоящие на дубненских улицах, планируется в этом году заменить на новые. Об этом сообщили в городской администрации.

Дубна вошла в губернаторскую программу «Остановка». В ее рамках в наукограде установят 110 современных функциональных павильонов. Выбирать модификации будут в зависимости от размера площадки и проходимости точки. В центре города планируют установить павильоны большего размера. Предполагается, что работы будут завершены в сентябре.

Представители областной службы инспекции дорог провели мониторинг всех автобусных павильонов, имеющихся в Дубне. По его итогам составлен реестр, согласно которому состояние лишь шестой части остановок в городе соответствует нормативам. Поэтому решено заменить все.