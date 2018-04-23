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Все автобусные павильоны Дубны заменят на новые в 2018 году
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Все автобусные павильоны Дубны заменят на новые в 2018 году 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Все автобусные павильоны, стоящие на дубненских улицах, планируется в этом году заменить на новые. Об этом сообщили в городской администрации.
Дубна вошла в губернаторскую программу «Остановка». В ее рамках в наукограде установят 110 современных функциональных павильонов. Выбирать модификации будут в зависимости от размера площадки и проходимости точки. В центре города планируют установить павильоны большего размера. Предполагается, что работы будут завершены в сентябре.
Представители областной службы инспекции дорог провели мониторинг всех автобусных павильонов, имеющихся в Дубне. По его итогам составлен реестр, согласно которому состояние лишь шестой части остановок в городе соответствует нормативам. Поэтому решено заменить все.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что акционерное общество «Стройтрансгаз», генеральный подрядчик строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, приступает к работам по третьему пусковому комплексу.
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