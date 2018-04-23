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Реализация блокчейна в Ленобласти отмечена международной премией
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Реализация блокчейна в Ленобласти отмечена международной премией 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) стала победителем международной премии «Блокчейн-экономика» в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в государственном секторе».
Премия вручена за проект по регистрации первого договора участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн.
Блокчейн (цепочка блоков) — это распределённая база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок.
Первый ДДУ с применением технологии блокчейн был зарегистрирован в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. Ленинградская область была выбрана не случайно. Во-первых, в регионе проходит достаточное количество регистраций ДДУ, и она занимает пятое место по количеству договоров долевого участия в Российской Федерации (После Московской области, Москвы, Петербурга и Краснодарского края). Второй фактор — мнение участников рынка о развитости электронной регистрации.
В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В рамках проекта зарегистрировано более 250 ДДУ с применением блокчейн.
Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между структурами, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах.
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