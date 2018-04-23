Ещё
В Сокольниках проведут промывку фасадов и цоколей домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

В Сокольниках проведут промывку фасадов и цоколей домов 

Управа района Сокольники 52 минуты назад
Состоялась апрельская встреча представителей управы района с населением, в которой ключевой темой стало благоустройство Сокольников.
Замглавы управы района по работе с населением И. Ганцель озвучила круг задач по месячнику и субботнику благоустройства, принятых к исполнению с начала текущего месяца.
Так, в плане — привести в порядок все 174 дворовые территории и все объекты дорожного хозяйства Сокольников. Участники субботников уберут мусор с восьмидесяти гектаров газона.
Также предполагается провести промывку объектов улично-дорожной сети, всех дорожных знаков, а также фасадов и цоколей многоквартирных домов, отремонтируют 1,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна.
В объектах жилого фонда запланировано отремонтировать тридцать две входных группы, семь металлических и одиннадцать мягких кровель.
Отмечается, что особое внимание будет уделено приведению в порядок парков и памятников.
Замглавы также сообщила планы по посадке кустарников, выбранных жителями для украшения Сокольников в рамках акции «Миллион деревьев» на портале «Активный гражданин».
В апреле в районе будет проведена посадка около полутысячи кустарников сирени, чебушника, спиреи, кизильника и барбариса.
Фото: предоставлено управой района Сокольники.
Управа района Сокольники: последние новости
Конкурс талантов пройдет в школе-интернате №30 Жители Сокольников примут участие в озеленении дворов Москвичам предлагают оставить свой след в парке «Сокольники»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении269
На Москву обрушится торнадо26
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО78
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир131
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение