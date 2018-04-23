В Сокольниках проведут промывку фасадов и цоколей домов

Состоялась апрельская встреча представителей управы района с населением, в которой ключевой темой стало благоустройство Сокольников.

Замглавы управы района по работе с населением И. Ганцель озвучила круг задач по месячнику и субботнику благоустройства, принятых к исполнению с начала текущего месяца.

Так, в плане — привести в порядок все 174 дворовые территории и все объекты дорожного хозяйства Сокольников. Участники субботников уберут мусор с восьмидесяти гектаров газона.

Также предполагается провести промывку объектов улично-дорожной сети, всех дорожных знаков, а также фасадов и цоколей многоквартирных домов, отремонтируют 1,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

В объектах жилого фонда запланировано отремонтировать тридцать две входных группы, семь металлических и одиннадцать мягких кровель.

Отмечается, что особое внимание будет уделено приведению в порядок парков и памятников.

Замглавы также сообщила планы по посадке кустарников, выбранных жителями для украшения Сокольников в рамках акции «Миллион деревьев» на портале «Активный гражданин».

В апреле в районе будет проведена посадка около полутысячи кустарников сирени, чебушника, спиреи, кизильника и барбариса.

Фото: предоставлено управой района Сокольники.