Чиновники Рузаевки закупили у предпринимателей товаров на 10 миллионов меньше, чем нужно

Чиновники Рузаевки закупили у бизнесменов и социально ориентированных некоммерческих организаций товаров в размере 0,4% от совокупного годового объема закупок — на общую сумму 685 тыс. рублей. Однако закон предусматривает закупки в размере не менее 15% от годового объема, то есть почти на 11 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

Прокурор Рузаевки внес представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Кроме того, к административной ответственности привлечена управляющая финансовым отделом администрации.

Фото: Денис Кочкин