В майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя

Тюмени запретят продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая. Об это говорится в постановлении правительства Тюменской области . Реализация алкогольной продукции будет запрещена с 8 до 21 часа. Нарушителям запрета грозит штраф:

— Нарушение правила влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без неё. На юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, — рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени. Продавать алкоголь в эти дни можно будет только в общепитах, а употреблять только на территории заведений.