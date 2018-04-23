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В майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя
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В майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени запретят продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая. Об это говорится в постановлении правительства Тюменской области. Реализация алкогольной продукции будет запрещена с 8 до 21 часа. Нарушителям запрета грозит штраф:
— Нарушение правила влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без неё. На юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, — рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени. Продавать алкоголь в эти дни можно будет только в общепитах, а употреблять только на территории заведений.
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