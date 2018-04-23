Валерий Леонов: В НИИ СП им. Склифосовского установят новый рентгенодиагностический кабинет

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы ГБУЗ „Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы“ по адресу: Большая Сухаревская площадь, д.3, стр.21, Мещанский район, Центральный административный округ города Москвы.

Согласована проектная документация на переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

»Одна из основных целей столичного Правительства в лице Мэра Москвы Сергея Собянина — сделать московскую медицину более качественной, обеспечив все объекты здравоохранения обновленной материальной базой и современным оборудованием. Так, в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ разместят рентгенодиагностический кабинет на последнем этаже пятнадцатиэтажного здания», — отметил Валерий Леонов

В рамках переоборудования помещений в составе рентгенодиагностического кабинета появятся процедурная, комната управления, а также кабинет врача. Кабинеты будут предназначены для диагностики пациентов с тяжелой многоуровневой травмой позвоночника, с тяжелой костной травмой и осложненной травмой груди.

Переоборудованные помещения оснастят всем необходимым медицинским, технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с их функциональным назначением.

Ремонтные работы предполагают частичный демонтаж старых и устройство новой кирпичной перегородки с дверным проемом, а также замену напольного покрытия, стен и потолков. Кроме того, проектом предусмотрена установка рентгенозащитных окон и дверных блоков.