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Жители Бутырского района зададут вопросы участковому
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Жители Бутырского района зададут вопросы участковому 

Управа Бутырского района города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Бутырскому району проведет очередную встречу с жителями. Как сообщили в УВД по СВАО, всех желающих ждут во вторник, 24 апреля.
— Жители района узнают об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями, а также о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений. Помимо этого, присутствующие смогут задать специалисту свои вопросы, — пояснили в УВД.
Встреча состоится в 19.00 по адресу ул. Милашенкова, д. 10В. (то)
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