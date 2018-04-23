Жители Бутырского района зададут вопросы участковому

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Бутырскому району проведет очередную встречу с жителями. Как сообщили в УВД по СВАО, всех желающих ждут во вторник, 24 апреля.

— Жители района узнают об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями, а также о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений. Помимо этого, присутствующие смогут задать специалисту свои вопросы, — пояснили в УВД.

Встреча состоится в 19.00 по адресу ул. Милашенкова, д. 10В. (то)