Движение по улице Патриса Лумумбы ограничат до 20 мая

Сегодня в Казани вводят ограничение движения по улице Патриса Лумумбы. Оно продлится до 20 мая и будет действовать только в ночные и утренние часы — с 21:00 до 6:00.

Будут частично закрыты участки в районе дома №61 и гаражей, а также дома №24 по улице Космонавтов.

Неудобства связаны с подготовительными работами по прокладке кабелей, сообщает комитет внешнего благоустройства.

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