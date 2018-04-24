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Движение по улице Патриса Лумумбы ограничат до 20 мая
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Движение по улице Патриса Лумумбы ограничат до 20 мая 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Сегодня в Казани вводят ограничение движения по улице Патриса Лумумбы. Оно продлится до 20 мая и будет действовать только в ночные и утренние часы — с 21:00 до 6:00.
Будут частично закрыты участки в районе дома №61 и гаражей, а также дома №24 по улице Космонавтов.
Неудобства связаны с подготовительными работами по прокладке кабелей, сообщает комитет внешнего благоустройства.
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