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В ПАСЕ скучают по российским деньгам
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

В ПАСЕ скучают по российским деньгам 

News.ru 1 час назад
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) констатировали финансовые трудности после лишения одного из вкладчиков — России.
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