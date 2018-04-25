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Ямальский губернатор стал «кремлевским» отличником
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Ямальский губернатор стал «кремлевским» отличником 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
«Русский репортер» опубликовал первый в этом году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России», в котором эксперты Центра развития региональной политики, ставят главам регионов оценки по пятибалльной шкале. Дмитрий Кобылкин получил «пять».
В число отличников вошли немногие. Кроме Дмитрия Кобылкина ими стали глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Камчатского края Владимир Илюхин, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Тульской области Алексей Дюмин, глава Ненецкого АО Александр Цыбульский и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Политологи считают, что Президент продолжит ротации и курс на омоложение кадров. Полное обновление губернаторского корпуса должно завершиться к 2020 году.
На данный момент это сделано примерно наполовину, ориентир ближайшего времени — 60–70 процентов. Эксперты Центра развития региональной политики прогнозируют отставку 15 глав регионов, причем не только за плохие результаты, но и в связи с повышением до уровня федеральных министров.
Напомним, осенью в 21 субъекте России пройдут выборы губернатора, а еще в 16 — выборы в Законодательные Собрания. В 11 регионах уже прошли кадровые перестановки и назначены врио губернаторов. Еще семь регионов пока не определились, кто будет исполнять обязанности главы до единого дня голосования.
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