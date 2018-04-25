Ямальский губернатор стал «кремлевским» отличником

«Русский репортер» опубликовал первый в этом году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России», в котором эксперты Центра развития региональной политики, ставят главам регионов оценки по пятибалльной шкале. Дмитрий Кобылкин получил «пять».

Политологи считают, что Президент продолжит ротации и курс на омоложение кадров. Полное обновление губернаторского корпуса должно завершиться к 2020 году.

На данный момент это сделано примерно наполовину, ориентир ближайшего времени — 60–70 процентов. Эксперты Центра развития региональной политики прогнозируют отставку 15 глав регионов, причем не только за плохие результаты, но и в связи с повышением до уровня федеральных министров.