В 2018 году на территории района ремонт «большими картами» проведут по 17 адресам

Как сообщил в ходе встречи с соколинцами глава управы района Александр Аксенов , «большими картами» в Соколиной горе отремонтируют более 21 тысячи квадратных метров асфальта.

В прошлом году таким же образом в Соколиной горе привели в порядок более пяти тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Как пояснил А. Аксенов, успешно отремонтированы не только нарушенные участки дворовых территорий: появились также новые парковочные места, освободившие от автотранспорта дороги рядом со станцией метро «Семеновская».

Согласно данным отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Соколиная гора, по 17 адресам приведут в порядок асфальт в течение 2018 года.

Фото: предоставлено Управой района Соколиная гора.