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На Новороссийской улице появятся пандусы и тактильные плитки на тротуарах
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На Новороссийской улице появятся пандусы и тактильные плитки на тротуарах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На улице Новороссийской, которая расположена в центральной части города Севастополя, начался капитальный ремонт. Стоимость контракта на выполнение строительно-монтажный работ с генеральным подрядчиком ООО «Доринвест-Крым» — чуть менее 42 млн рублей.
«Компания работает качественно. Здесь работы не такие большие, 1 км дороги, бордюры, 36 опор наружного освящения, тротуары, я думаю, до 1 июля все будет сделано, — прокомментировал губернатор Дмитрий Овсянников. — Неудобство будут минимальны».
По плану к июлю на Новороссийской установят 2274 м бортового камня, обустроят 5607 кв. метров тротуаров, переустановят порядка 1 км контактной сети троллейбуса, обновят наружное освещение, проведут замену дорожного покрытия протяженностью 7 тыс. кв. метров и переустроят 112 смотровых колодцев на тротуарах и 73 — на проезжей части. Также на улице установят пандусы и тактильные плитки на тротуарах.
Овсянников напомнил, что сегодня в городе ремонтируются 16 участков автодорог силами Севавтодора, еще около 20 участков ремонтируют подрядчики. Губернатор также сообщил, что в скором времени количество ремонтируемых участков будет увеличено: порядка 16,5 км дорог ожидает капитальный ремонт.
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