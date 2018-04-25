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Мост Бетанкура откроют для движения в Петербурге в мае
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Мост Бетанкура откроют для движения в Петербурге в мае 

RT на русском 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Мост Бетанкура и набережная Макарова в Санкт-Петербурге будут открыты для движения в мае, сообщает ФАН.
Как заявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, специалисты продолжают укладку верхнего слоя асфальта. Эти работы планируется завершить до конца апреля.
К окончанию подходят и работы по покраске моста и обустройству уличного освещения.
В мае установят светофоры и дорожные знаки. Также должно быть выполнено благоустройство территории.
Ранее Newinform сообщало, что в Петербурге частично перекрыли движение автотранспорта на трёх мостах Петроградской стороны и Каменного острова с 15 апреля по 15 мая.
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