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ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка
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ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Банк России передал функции временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дальневосточного управления ЦБ.
"С сегодняшнего дня функции временной администрации по управлению «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится", — говоорится в заявлении.
Зампред Банка России Василий Поздышев отметил, что для клиентов АТБ данное обстоятельство ничего не изменит.
"АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами", — сказал Поздышев.
Ранее ЦБ сообщил о необходимой сумме для докапитализации Промсвязьбанка.
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