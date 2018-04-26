ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка

"С сегодняшнего дня функции временной администрации по управлению «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится", — говоорится в заявлении.

Зампред Банка России Василий Поздышев отметил, что для клиентов АТБ данное обстоятельство ничего не изменит.

"АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами", — сказал Поздышев.