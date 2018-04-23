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В Воронеже за отопительный сезон зарегистрировали 176 аварий
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В Воронеже за отопительный сезон зарегистрировали 176 аварий 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сейчас проводятся испытания тепловых сетей. В период прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов в Воронеже зарегистрировали 176 технологических отказов на инженерных сетях. Об этом глава города Вадим Кстенин сообщил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 23 апреля. Все аварии имели локальный характер. За отопительный период на «горячую линию» поступило около 1,4 тыс. обращений от горожан, недовольных качеством теплоснабжения. По словам Вадима Кстенина, все заявления были отработаны. Сейчас в Воронеже проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, проводятся ремонтные работы для подготовки к следующему отопительному сезону. — Работы по ремонту сетей в ближайшие годы будут осложнены тем, что проводится большая работа по ремонту улично-дорожной сети по программе «Безопасные и качественные дороги». Здесь должна быть четкая синхронизация, я прошу это учитывать, — сообщил врио губернатора Александр Гусев. Отопительный сезон 2017-2018 официально завершился в Воронеже 19 апреля. С самого утра специалисты ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» отключали потребителей от системы теплоснабжения. С 23 апреля компания приступила к гидравлическим испытаниям теплосетей для выявления «слабых» участков и их дальнейшего ремонта. В 2017 году отопительный период в Воронеже завершился поздно — лишь 27 апреля. В 2013 и 2014 годах отопление в Воронеже отключили 18 апреля, в 2015-м — 27 апреля, в 2016-м — 12 апреля. Дарья Крымова
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