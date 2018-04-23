Согласован проект реконструкции кинотеатра «Янтарь»

Согласована проектная документация на проведение реконструкции кинотеатра «Янтарь» в районе Преображенское на востоке столицы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Программа реконструкции 39 советских кинотеатров, реализуемая компанией ADG group при поддержке Правительства Москвы и Мэра столицы Сергея Собянина , направлена на восстановление центров внутрирайонной коммуникации. В планах не только возродить общественный интерес к изжившим себя кинотеатрам, но и дополнить их торгово-развлекательными услугами, адаптированными под потребности жителей конкретных районов. Одним из объектов программы реконструкции стал кинотеатр «Янтарь», открывшийся в 1964 году. В своё время это было популярное место для жителей района Преображенское, однако на сегодняшний день кинотеатр не выполняет свою историческую функцию. После реконструкции в «Янтаре» снова начнут проводить кинопоказы в пяти залах», — заявил Валерий Леонов

Проектом предусмотрено размещение современного кинокомплекса на 510 мест, а именно пяти кинозалов на 102 места каждый. После реконструкции в залах предусмотрено демонстрирование 3D-кинофильмов, а для звукового сопровождения будут использованы акустические системы, звуковые процессоры и усилители мощности.

Кроме того, в районном центре «Янтарь» появится супермаркет с универсальным ассортиментом и мини-пекарней, кафе и рестораны, помещения для проведения лекций и мастер-классов, магазины фермерских продуктов, товаров для дома, косметики, и т.д.

В рамках благоустройства территории районного центра запланировано размещение тротуаров и пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка цветников.