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За субботник можно получить приз от правительства Ленобласти
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За субботник можно получить приз от правительства Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
По итогам весеннего благоустройства самые активные города и поселения Ленинградской области получат призы. Оцениваться будет не только качество уборки, но и количество участников и их креативность.
Оцениваться будет качество уборки дворов, парков, лесов, набережных, скверов, территорий образовательных и медицинских учреждений, памятных и мемориальных мест, а также количество участников и их креативность. В качестве призов лучшим районам, поселениям и командам будут вручаться рассады цветов и луковичных растений, посадочный материал декоративных кустарников и деревьев, футболки и другие награды.
Среди запланированных работ с участием жителей поселений: сбор и вывоз мусора; уборка территорий; перекопка клумб; высадка саженцев зеленых насаждений; посев газонов; ремонт и окраска ограждений и элементов благоустройства, бордюрного камня, малых архитектурных форм; сбор листвы; подготовка цветников и так далее.
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