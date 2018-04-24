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Образовательные мероприятия для волонтеров начались с форума в Саратове
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Образовательные мероприятия для волонтеров начались с форума в Саратове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Образовательные курсы для волонтеров, организаторов добровольческой деятельности и государственных служащих в рамках Года добровольца (волонтера) в России пройдут во всех округах страны. Открыло форумную кампанию мероприятие в Саратове. Здесь собрались 300 добровольцев из Южного и Приволжского федеральных округов.
Форум в Саратове стал первым в серии образовательных мероприятий, направленных на развитие добровольчества в стране, отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев.
"Приволжский и Южный округа — лидеры волонтерского движения в стране. Мы постарались насытить программу форума мероприятиями, интересными и полезными для всех целевых групп. Это будет площадка для обмена опытом и практиками", — сказал Артем Метелев.
В ходе форума добровольцы узнают о последних изменениях в российском законодательстве в сфере поддержки и развития добровольчества, основных мероприятиях Года волонтера, а также смогут задать интересующие вопросы представителям органов государственной власти и ведущим экспертам.
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