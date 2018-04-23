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Добровольцы из 22 регионов России съехались на форум волонтеров в Саратове
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Добровольцы из 22 регионов России съехались на форум волонтеров в Саратове 

ТАСС 1 час назад
САРАТОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов стартовал в понедельник в Саратове. В нем принимают участие волонтеры из 22 регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе молодежной политики и спорта Саратовской области.
"С 23 по 26 апреля в Саратове будет проходить форум добровольцев, в котором участвуют порядка 300 волонтеров из 8 субъектов ЮФО и 14 субъектов ПФО", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в форуме участвуют люди самых разных возрастов: студенты и «серебряные» волонтеры, лидеры некоммерческих организаций и проектов. Представители волонтерских центров смогут не только познакомиться лично и пообщаться, но и обменяться опытом, поучаствовать в дебатах на такие темы, как например, государство и волонтеры, а также представить свои проекты, реализуемые в регионах.
"В рамках форума также пройдет семинар — совещание для руководителей органов исполнительной власти Приволжского и Южного федеральных округов, ответственных за реализацию государственной молодежной политики", — подчеркнули в пресс— службе министерства.
Торжественное открытие форума состоится 24 апреля, после чего участники смогут посетить самые разные тематические и дискуссионные площадки.
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