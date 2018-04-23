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Стал известен врио премьера Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Новость дополняется.
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