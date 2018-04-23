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Стал известен врио премьера Армении
Газета.Ru
1 час назад
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Временно исполняющим главы правительства
Армении
стал вице-премьер страны
Карен Карапетян
, передает
РИА «Новости»
со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Новость дополняется.
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