Билл Гейтс, Airbus и SoftBank профинансировали спутниковые карты, обновляемые в реальном времени 

Компания EarthNow, которая хочет создать спутниковую систему для непрерывного видеонаблюдения за Землей, заявила о привлечении крупных инвестиций на реализацию своего проекта. В частности, идею поддержали сооснователь Microsoft Билл Гейтс, авиастроительная компания Airbus и японский мультиотраслевой холдинг SoftBank.
EarthNow намеревается вывести на орбиту созвездие спутников, которые смогли бы транслировать «живое и нефильтрованное» изображение поверхности планеты. Ожидается, что кадры практически любой точки земного шара смогут внедрить в свои приложения разработчики, а владельцы смартфонов получат возможность наблюдать их в режиме реального времени.
Кроме того, полученная со спутников картинка могла бы помочь в изучении миграционных путей животных, мониторинге лесных пожаров и пресечении незаконной деятельности, связанной с браконьерством. Как много средств было вложено в EarthNow, не уточняется.
∎Спутники запечатлевают города в 3D. Как в игре Sim City читайте также
Спутниковая индустрия привлекает все большее внимание частных компаний. Например, SpaceX Илона Маска создает спутниковую систему Starlink, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным интернетом, а «кубстаты» Planet Labs ведут 3D-съемку земных объектов, что позволяет рассматривать их под углом, а не сверху.