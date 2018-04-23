Билл Гейтс, Airbus и SoftBank профинансировали спутниковые карты, обновляемые в реальном времени

Билл Гейтс, Компания EarthNow, которая хочет создать спутниковую систему для непрерывного видеонаблюдения за Землей, заявила о привлечении крупных инвестиций на реализацию своего проекта. В частности, идею поддержали сооснователь Microsoft авиастроительная компания Airbus и японский мультиотраслевой холдинг SoftBank.

EarthNow намеревается вывести на орбиту созвездие спутников, которые смогли бы транслировать «живое и нефильтрованное» изображение поверхности планеты. Ожидается, что кадры практически любой точки земного шара смогут внедрить в свои приложения разработчики, а владельцы смартфонов получат возможность наблюдать их в режиме реального времени.

Кроме того, полученная со спутников картинка могла бы помочь в изучении миграционных путей животных, мониторинге лесных пожаров и пресечении незаконной деятельности, связанной с браконьерством. Как много средств было вложено в EarthNow, не уточняется.

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