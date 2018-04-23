Медсестры из Щукина поборются за звания лучших в городе

Голосование на звание «Лучший детская медицинская сестра-2017» проводится на портале «Активный гражданин» до 3 июня. «. В конкурсе участвуют медсестры, работающие в филиалах 2 и 3 детской поликлиники № 58 района Щукино.

— По результатам оценки для каждого участника подсчитывается средний балл по формуле: общая сумма всех оценок делится на количество оценок.

На основании средних оценок составляется рейтинг врачей-педиатров и медсестер. Десять участников, набравших наивысший средний балл, становятся победителями голосования, — рассказали в пресс-службе «АГ».

Проголосовать можно по ссылке.