Глава Раменского района Андрей Кулаков поздравил с юбилеем ветерана ВОВ 

Ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Васильевой в Раменском районе Подмосковья в честь 95-летия вручили поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
«Глава Раменского района Андрей Кулаков поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Григорьевну Васильеву», — говорится в сообщении.
Анастасия Григорьевна — жительница деревни Старково сельского поселения Сафоновское. Она была призвана в армию в 17 лет. После окончания войны трудилась в Раменском районе: в колхозе, в терапевтическом, а затем в детском отделении Раменской центральной больницы, в санатории «Раменское». Васильева воспитала двух детей, трех внуков и двух правнуков.
Андрей Кулаков передал Анастасии Григорьевне поздравления с юбилеем от президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.