Экс-посол РФ в Японии рассказал о развитии отношений Москвы и Токио

Но и несмотря на это, японская сторона находит возможности для кредитования совместных проектов. Так, Японский банк международного сотрудничества создал совместно с Российским фондом прямых инвестиций Российско-японский инвестиционный фонд для финансирования взаимовыгодных контрактов.

Многочисленны примеры «особой» японской позиции, выпадающей из консолидированного антироссийского курса Запада. Приведу лишь наиболее значимые.

Российское и японское руководство поддерживают устойчивый, разноплановый, конструктивный политический диалог

На постоянной основе идут переговоры между руководством экономических ведомств, а также между деловыми кругами. Обсуждаются и согласовываются конкретные проекты сотрудничества. Особое внимание уделяется разработанному по инициативе главы японского правительства Плану сотрудничества из восьми направлений. Среди них здравоохранение, градостроительство, малый и средний бизнес, энергетика, повышение производительности, диверсификация промышленности, развитие Дальнего Востока, передовые технологии. Уже подписано более 100 соглашений, 40 из которых находятся в стадии конкретной проработки. Президент В. В. Путин и премьер С. Абэ приняли решение объявить 2018-2019 год Перекрестным годом России и Японии для стимулирования обменов между двумя странами во всех сферах. Церемония открытия Перекрестного года состоится 26 мая в Большом театре в присутствии лидеров двух стран.

Сводная программа года России в Японии предусматривает проведение 124 мероприятий. Среди них и организуемый "Российской газетой" и газетой «Майнити» IV Российско-японский форум «Точки соприкосновения», который состоится в Москве 27 апреля. Свидетельством того важного не только экономического, но и политического значения, которое японское руководство придает форуму, является направление в Москву представительной делегации японских деловых кругов в составе почти 200 человек во главе с Генеральным секретарем правящей либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. Программа форума предусматривает обсуждение хода выполнения Плана сотрудничества, разработку предложений по ускорению реализации конкретных соглашений, снятию административных и прочих препятствий для деятельности деловых кругов, отработку форм, методов и механизмов сотрудничества.

Можно ожидать, что кое-кто из «скептиков» дежурно оценит все перечисленное позитивное в наших отношениях с Японией как «японскую уловку». Дескать, Япония действует исключительно ради того, чтобы добиться передачи ей «северных территорий». В этой связи целесообразно напомнить, что российская сторона на протяжении многих лет убеждала японскую в том, что выйти на решение проблемы мирного договора можно будет лишь тогда, когда российско-японские отношения достигнут уровня истинного, разностороннего добрососедства. Нынешнее японское руководство, и прежде всего премьер-министр С. Абэ, проявляющий себя в качестве сильного, самостоятельного, дальновидного лидера, проводит в отношении России курс, отвечающий национальным интересам Японии. В заявлениях японского руководства проводится тезис о том, что Япония и Россия — естественные партнеры, не представляют угрозу друг другу, а еще более тесное сотрудничество между Токио и Москвой может внести вклад в дело мира и стабильности как на региональном, так и глобальном уровне. Изменилась обстановка и вокруг «спорных островов». Восприняв аргументацию российской стороны, японское правительство предложило обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Сейчас рассматриваются проекты сотрудничества в таких сферах, как выращивание морских биоресурсов, сельское хозяйство, ветряная электрогенерация, туризм. От бесплодных многолетних дискуссий об «исторической, географической, политической принадлежности островов» стороны перешли к поискам форм и методов совместной экономической деятельности на островах, отвечающей интересам их жителей.

Конечно, российско-японские отношения не лишены ряда проблем и противоречий, которые регулярно обсуждаются на различных уровнях. Не по всем важным международным проблемам позиции совпадают. Но существенно то, что диалог носит уважительный характер, нацелен на достижение лучшего понимания мотивов партнера, на снятие в конечном итоге взаимных озабоченностей.

Сегодня в российско-японских отношениях, можно сказать, открыто «окно возможностей» для продвижения их по всем направлениям. Целесообразно как можно эффективнее воспользоваться этой благоприятной обстановкой и заложить прочную базу, в том числе нормативно-правовую, для поступательного развития двустороннего сотрудничества на длительную перспективу.