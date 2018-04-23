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Жители Фили-Давыдково приняли участие в акции «Миллион деревьев»
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Жители Фили-Давыдково приняли участие в акции «Миллион деревьев» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня в 15:00 на улице Кременчугской прошёл очередной этап акции «Миллион деревьев». Жители Фили-Давыдково вышли во двор рядом со школой №99, чтобы украсить свой район молодыми клёнами и кустами чубушника.
День озеленения был скорее похож праздник в кругу друзей. Глава управы района Сергей Галянин вместе с главой муниципального округа Фили-Давыдково Василием Адамом открыли мероприятие и поблагодарили москвичей за участие в благоустройстве своего города. Работа шла под музыку, с танцами и полевой кухней. Общими усилиями рядом с детской площадкой раскинула ветви аккуратная кленовая роща.
Напомним, что все виды растений, которые украсят 2 тысячи столичных дворов, были выбраны участниками голосований на портале «Активный гражданин».
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