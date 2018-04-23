В Самаре на первомай ограничат движение и стоянку автотранспорта

По информации правительства Самарской области, в связи с подготовкой и проведением праздничного мероприятия на площади им. Куйбышева в Самаре планируется ограничить движение с 06:00 30 апреля до 22:00 1 мая и стоянку автотранспорта с 18:00 29 апреля до 22:00 1 мая:

— по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка;

— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;

— по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

— по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

— по ул. Вилоновской от ул. Г алактионовской до ул. Фрунзе;

— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

— по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

с 06:00 до 16:00 1 мая по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме.