В Самаре на первомай ограничат движение и стоянку автотранспорта 

По информации правительства Самарской области, в связи с подготовкой и проведением праздничного мероприятия на площади им. Куйбышева в Самаре планируется ограничить движение с 06:00 30 апреля до 22:00 1 мая и стоянку автотранспорта с 18:00 29 апреля до 22:00 1 мая:
— по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка;
— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;
— по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
— по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновской от ул. Г алактионовской до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
с 06:00 до 16:00 1 мая по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.
Городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме.