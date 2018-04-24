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Полная схема ограничений для автотранспорта в Самаре 30 апреля и 1 мая
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Полная схема ограничений для автотранспорта в Самаре 30 апреля и 1 мая 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
По информации администрации Самары, в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, на территории города будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на нескольких участках.
С 06:00 30 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:
— по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Маяковского;
— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;
— по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
— по ул. Красноармейскойот ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
С 06:00 до 16:00 1 мая 2018 года:
по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.
Также на ряде участков будут запрещены остановка и стоянка.
С 08:00 26 апреля 2018 года до 16:00 27 апреля 2018 года:
— по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской доул. Чапаевской;
— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
С 18:00 29 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:
— по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Маяковского;
— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;
— по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
— по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
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