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Светофор на Рижской площади восстановлен дорожными службами
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Светофор на Рижской площади восстановлен дорожными службами 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Дорожные службы отремонтировали светофор, расположенный на проезжей части Рижской площади. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«В светофорном объекте, расположенном по указанному адресу, устранено короткое замыкание сигнального кабеля, неисправности устранены, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)
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