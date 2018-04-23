Светофор на Рижской площади восстановлен дорожными службами

Дорожные службы отремонтировали светофор, расположенный на проезжей части Рижской площади. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«В светофорном объекте, расположенном по указанному адресу, устранено короткое замыкание сигнального кабеля, неисправности устранены, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)