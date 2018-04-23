Вблизи Рязанского состоится лекция о технологиях виртуальной реальности

В Культурном центре «Москвич», который расположен вблизи Рязанского района, 27 апреля прочтут лекцию о технологиях виртуальной реальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Москвича».

«Виртуальная реальность — это огромный дивный мир, в который мы не заглянули даже одним глазком. Хотя при определенной интерпретации под виртуальной реальностью можно понимать интернет, в действительности ее потенциал гораздо больше», — сказано в источнике.

Добавим, что у гостей культурного центра будет возможность погрузиться в виртуальную реальность.

Начало в 18.00. Вход свободный по регистрации на сайте «Москвича». Адрес: Волгоградский проспект, 46/15. (мю)