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Вблизи Рязанского состоится лекция о технологиях виртуальной реальности
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Вблизи Рязанского состоится лекция о технологиях виртуальной реальности 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В Культурном центре «Москвич», который расположен вблизи Рязанского района, 27 апреля прочтут лекцию о технологиях виртуальной реальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Москвича».
«Виртуальная реальность — это огромный дивный мир, в который мы не заглянули даже одним глазком. Хотя при определенной интерпретации под виртуальной реальностью можно понимать интернет, в действительности ее потенциал гораздо больше», — сказано в источнике.
Добавим, что у гостей культурного центра будет возможность погрузиться в виртуальную реальность.
Начало в 18.00. Вход свободный по регистрации на сайте «Москвича». Адрес: Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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