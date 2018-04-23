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Руководитель воронежского филиала МФЦ стал кандидатом на пост главы репьёвской администрации
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Руководитель воронежского филиала МФЦ стал кандидатом на пост главы репьёвской администрации 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Вместе с Юрием Жегульским на должность претендует Роман Ефименко. На должность главы администрации Репьёвского района Воронежской области претендуют два человека. Конкурс на замещение должности состоялся в понедельник, 23 апреля. Среди претендентов, по сведениям «Вести-Воронеж», замглавы администрации района Роман Ефименко, временно исполняющий обязанности главы администрации, и руководитель центрального филиала АУ «МФЦ» в Воронежской области Юрий Жегульский. На участие в конкурсе поступило три заявления. Но максимальное количество баллов набрали только двое. Имя третьего претендента не называется. Теперь кандидатуры на должность главы администрации Репьёвского района вынесут на рассмотрение Совета народных депутатов. Заседание состоится в четверг, 26 апреля. Прежний глава администрации Репьёвского района Михаил Ельчанинов досрочно сложил полномочия в конце августа 2017 года. Его назначили на должность заместителя главы администрации Хохольского района. Сейчас он временно исполняет обязанности руководитель вместо Павла Пономарёва, который находится под домашним арестом в связи с делом о злоупотреблении полномочиями.
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