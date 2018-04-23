Предприниматели Ленинградской области стали акселератами

Обучение по областной программе бизнес-акселерации впервые проходят представители социального предпринимательства. В ходе обучения «акселератам» удается увеличить оборот своего бизнеса в 1,5 — 2 раза.

50 начинающих предпринимателей ищут новых партнеров, выходят на новые рынки сбыта, разрабатывают маркетинговые стратеги брендов. Курсы для представителей бизнеса, работающих над решением социальных, культурных и экологических проблем рассчитаны на три месяца.

Отметил в рамках открытия нового сезона обучающей программы заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов

Программа бизнес-акселерации проводится в Ленинградской области с 2015 года. Ежегодно в ней принимает участие 50 начинающих предпринимателей. Уже в ходе обучения «акселератам» удается увеличить оборот своего бизнеса в 1,5 — 2 раза.