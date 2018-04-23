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Предприниматели Ленинградской области стали акселератами
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Предприниматели Ленинградской области стали акселератами 

Ivyborg.ru 1 час назад
Обучение по областной программе бизнес-акселерации впервые проходят представители социального предпринимательства. В ходе обучения «акселератам» удается увеличить оборот своего бизнеса в 1,5 — 2 раза.
50 начинающих предпринимателей ищут новых партнеров, выходят на новые рынки сбыта, разрабатывают маркетинговые стратеги брендов. Курсы для представителей бизнеса, работающих над решением социальных, культурных и экологических проблем рассчитаны на три месяца.
Отметил в рамках открытия нового сезона обучающей программы заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Программа бизнес-акселерации проводится в Ленинградской области с 2015 года. Ежегодно в ней принимает участие 50 начинающих предпринимателей. Уже в ходе обучения «акселератам» удается увеличить оборот своего бизнеса в 1,5 — 2 раза.
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