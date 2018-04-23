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Путин подписал закон о требованиях к содержанию программ энергосбережения
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Путин подписал закон о требованиях к содержанию программ энергосбережения 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к содержанию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Закон относит к полномочиям органов госвласти РФ установление правил о требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования. Такие требования будут устанавливаться в соответствии с утвержденными правительством РФ правилами.
Пояснялось, что установленные сейчас Минэнерго требования к форме программ и отчетности об их реализации не могут в полной мере учитывать специфики каждой отрасли экономики, что не способствует повышению энергетической эффективности в отдельных отраслях в масштабах страны, поэтому предполагается установить единые требования к содержанию таких программ с учетом отраслевой специфики.
Практика реализации программ выявила отсутствие единого подхода к их формированию, в том числе к определению целевых показателей. В частности, это делает практически невозможной оценку показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям.
В то же время соответствующие органы исполнительной власти практически не имеют рычагов воздействия на повышение энергетической эффективности организаций с участием государства в своих отраслях. Это не позволяет обеспечить соответствие целей, установленных в рамках программ, с целями по повышению энергетической эффективности в отдельных отраслях в масштабах страны, также отмечалось в пояснительной записке к проекту закона.
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